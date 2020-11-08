أنباء عن الاستعداد لافتتاح قنصلية ليبية في مدينة العيون بالمملكة المغربية

أفادت مصادر إعلامية، بأن هناك استعدادات لفتح قنصلية ليبية بمدينة العيون في المملكة المغربية قريبا.

وأضافت المصادر أنه تم اتخاذ القرار بعد لقاءات جمعت مسؤولين ليبيين بنظرائهم المغاربة، مبينة أنه سيتم تدشين مقر القنصلية قريبا، مشيرة إلى أنه تقرر خلال اجتماع بسفارة ليبيا بالرباط، تكليف مسؤولين من أجل التنقل إلى العيون لتحديد موقع القنصلية والترتيبات التي تتعين مباشرتها، من أجل الإسراع بفتح التمثيلية الدبلوماسية بهذه الأقاليم المغربية.

وأوضحت المصادر أن القرار يحظى بإجماع كل الفرقاء داخل ليبيا، بالنظر إلى الدور الهام الذي قدمته المملكة المغربية في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع.

وأكدت المصادر أن كل الفاعلين في المشهد الليبي يثمنون المجهودات التي بذلتها السلطات المغربية من أجل البحث عن صيغة متوافق عليها لإقرار السلام بليبيا، مشيرة إلى أن أقل واجب على الليبيين أداؤه هو تأكيد موقفهم من ملف الأقاليم الجنوبية المغربية، من خلال فتح قنصلية بالعيون.

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