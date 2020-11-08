عقوب يصدر تعليمات للمرافق الصحية لمواكبة آثار الأمطار

أصدر وزير الصحة في الحكومة الدكتور سعد عقوب، تعليمات لكافة أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات العامة والقروية والتعليمية والأجهزة التابعة للقطاع، لمواكبة آثار الأمطار وما يحتاجه المواطنون من رعاية ومتابعة صحية على مدار الساعة.

وشدّد عقوب، على جميع المستشفيات بضرورة رفع حالة الاستعداد والجاهزية القصوي تحسبا لأي طارئ كان ولتلبية النداء في أي ظرف أو حدث لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة في جميع المستشفيات خلال فترة الأمطار، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والأوضاع الطارئة في البلاد جراء السيول الطبيعية الناجمة عن الأمطار، وتاخذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية الواجب اتخاذها عند حدوث سيول فى بعض المناطق وتسجيل جميع الحالات التى يتم علاجها والعلاج المنصرف مع تشخيص هذه الحالات.

ودعا وزير الصحة في الحكومة الليبية، جميع المواطنين بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق بهدف تفادي أي أحداث تعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.

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