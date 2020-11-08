تسجيل حالتي وفاة و6 إصابات جديدة بكورونا في صرمان

أعلنت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة و6 إصابات جديدة بالفيروس في البلدية.

وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابع لها استلم نتائج 23 مسحة أنفية، مبينا أن نتائج هذه العينات جاءت 6 حالات موجبة بينها 5 حالات جديدة وحالة مخالطة.

وأضافت اللجنة أنها سجلت تماثل 9 حالات للشفاء وهي 3 حالات من الساحل، وحالة واحدة من ام الحشان، و3 حالات من صرمان المدينة، وحالة واحدة من مخلوف، وحالة واحدة من زكري.

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