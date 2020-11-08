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ديوان المحاسبة بالحكومة الليبية: اليوم وغدا عطلة رسمية بسبب الأمطار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن ديوان المحاسبة الليبي بالحكومة لليبية، أنه قرر أن يكون اليوم الأحد والاثنين، عطلة رسمية لجميع موظفي رئاسة ديوان المحاسبة و الفروع والمكاتب والوحدات التابعة لبلديات الجبل الأخضر، وذلك نظراً لظروف الأحوال الجوية الراهنة وبناءً على تعليمات رئيس ديوان المحاسبة.

ويأتي قرار الديوان، بعد أن شهدت مدينة البيضاء لموجة من الأمطار الغزيرة تجمعت مياهها في المناطق المنخفضة، الأمر الذي أدى إلى جريان مياه بعض الأودية وأغرقت الشوارع والمنازل، ووصل مستوى المياه إلى تغطية السيارات بالكامل، والمناطق المنخفضة.

وفي وقت سابق، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تسود تقلبات جوية توثر على مناطق شمال شرق ليبيا، ومناطق الخليج مصحوبة بسحب رعدية وسقوط أمطار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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