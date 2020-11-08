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بلدية البيضاء تعلن فرض حظر وعطلة رسمية بسبب الأمطار

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المجلس التسييري لبلدية البيضاء، أن اليوم الأحد وغدا الأثنين، عطلة رسمية، باستثناء الجهات الخدمية والأمنية.

ودعا المجلس في بيان له، مديرية الأمن بالبيضاء، فرض حظر تجول جزئي داخل البلدية، لضمان سلامة المواطنين، من الحوادث ولتسهيل مهمة شكرة المياه والصرف الصحي، لتسليك وفك المختنقات بكافة الشوارع بالبلدية.

كما دعا المجلس التسييري بلدية البيضاء، الحرس البلدي بالجبل الأخضر، إغلاق كافة المحلات التجارية بمختلف أنواعها والمحلات التجارية الكبرى، والسماح بفتح المخابز وبعض المحالات التجارية، بالحد الأدنى بكافة أرجاء البلدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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