«دردور» من إسطنبول: منظومة النظام السابق الأمنية تقوم بـ«انتهاكات فظيعة» في بنغازي

زعم فرج دردور، والذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي وباحث»، أن هناك قصصا محزنة تصله من بنغازي كل يوم، مدعيا وجود انتهاكات هناك، بحسب وصفه.

وقال «دردور» في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “قصص محزنة تأتينا كل يوم من بنغازي، تثبت أن منظومة النظام السابق الأمنية تقوم بانتهاكات فظيعة وخاصة مع النساء”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “كتيبة طارق بن زياد «المدخلية»، تقوم باغتصاب أملاك الناس وإجبار المواطنين على التنازل عن ممتلكاتهم لصالح عناصر التنظيم المدخلي”، على حد زعمه.

وتابع “الناس في بنغازي يعلمون أن سبب هذا البلاء هو «حفتر»، ومع هذا يستغيثون به خوفا، ويبالغون في مدحه ويذكرونه باسم طويل، لحماية أنفسهم من القتل. تخيلوا لو سيطر هؤلاء على طرابلس، ما الذي سيحدث الآن”، بحسب ادعائه.