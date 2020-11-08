الفيروس يحصد مزيداً من الأرواح في ليبيا

تكثف السلطات التنفيذية والطبية في ليبيا من جهودها لمجابهة «كوفيد- 19»، في وقت يواصل فيه الوباء توغله في غالبية المدن والبلدات، مخلفاً عديدًا من الإصابات والوفيات مجدداً؛ خصوصاً في صفوف الأطقم الطبية وفرق التمريض.

ونعى مستشفى «الهضبة الخضراء» العام بالعاصمة طرابلس، الدكتور عياد جبريل، رئيس قسم التعقيم الذي قضى متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا»، وقال في بيان مساء أول من أمس، إن «الفقيد أبلى بلاءً حسناً» في خدمة مرضى «كوفيد- 19»، و«لم يبخل على الجميع بمجهوداته وعلمه».

وسبق وودَّعت ليبيا عدداً من الأطباء والممرضين، بعدما قضوا متأثرين بفيروس «كورونا»، ما دفع اللجنة الاستشارية العليا بغرب ليبيا إلى اعتمادهم «كشهداء واجب» تقديراً لدورهم في مكافحة الوباء.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته عن الحالة الوبائية اليومية في ليبيا أمس، أنه سجل 595 عينة إيجابية جديدة مقسمة على 22 بلدية ومدينة بأنحاء البلاد، بينها 353 حالة في طرابلس بانخفاض ملحوظ عن أول من أمس، وهو الأمر الذي أرجعه مصدر طبي بالمركز في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى انخفاض نسبة المترددين على المراكز الطبية للكشف عن «كورونا»؛ لكنه قال إن اللجنة الطبية بغرب البلاد بدأت التوسع في أخذ عينات عشوائية من المواطنين للكشف عن الفيروس، بعد ملاحظة أن العديد منهم يفضلون التكتم على إصابتهم؛ لكنهم يخالطون الأصحاء ويجولون بين المدن.

وقالت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» بمدينة الكفرة أمس، إن مختبر المركز الوطني هناك لم يتسلم أي عينات؛ مشيرة إلى أنه في حين تم تسجيل حالة شفاء واحدة فقط أمس، فإن عدد الإصابات المسجلة بلغ 293، بجانب وفاة 37 حالة.

وأحصى المركز الوطني أمس، إجمالي الإصابات في البلاد بـ67039 حالة، ووفاة 920 آخرين، بالإضافة إلى تسجيل 619 حالة شفاء جديدة، 611 منها في طرابلس، و7 في مصراتة، وواحدة بالكفرة.

وحذرت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة بشرق البلاد المواطنين من ازدياد الإصابات تزامناً مع فصل الشتاء، منوهة بأن دولاً عديدة بدأت تفرض القيود وتمدد حظر التجول، ما يستدعي من جميع الليبيين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كي تتم السيطرة على الجائحة.

وفي الوقت الذي تشتكي فيه مستشفيات ليبية من محدودية إمكانيتها في مواجهة الجائحة، وخصوصاً بجنوب البلاد، أبدت مراكز طبية ومستشفيات أخرى بغرب وشرق ليبيا جاهزيتها تحسباً لبدء موجة جديدة من الوباء، إذ زادت السلطات هناك من عدد مراكز العزل الطبي لاستقبال أي إصابات جديدة.