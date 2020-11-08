بوتين وماكرون يؤكدان تقارب مواقف البلدين تجاه التطورات في ليبيا

ليبيا – أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية أمس السبت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الكرملين قال وفقًا لوكالة “روسيا اليوم”: “أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء تواصل المواجهات واسعة النطاق في منطقة النزاع وإقحام المتطرفين من سوريا وليبيا فيه”.

وأشار البيان إلى أن بوتين أبلغ نظيره الفرنسي بالخطوات التي تتخذها روسيا لوقف إطلاق النار في قره باغ واستئناف التفاوض بهدف إيجاد حل سياسي دبلوماسي للنزاع في أسرع وقت ممكن.

وأكد بوتين وماكرون عزم بلديهما على محاربة الإرهاب بكافة أشكاله، على خلفية العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا مؤخرًا.

كما أشار بوتين وماكرون إلى تقارب مواقف روسيا وفرنسا تجاه التطورات في ليبيا، داعيين إلى تفعيل المساعي الرامية لتطبيع الوضع في هذا البلد بأسرع وقت.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية