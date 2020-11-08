تجمعات وطنية تُخاطب “وليامز” بشأن “حوار تونس”

بعثت مجموعة من الشخصيات والتجمعات الوطنية رسالة إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز تضمنت عدة موضوعات تتعلق بالحوار.

وتضمنت الرسالة التي حصلت 218 على نسخة منها، الرأي الذي يعتقد أصحابه أنه رأي الغالبية العظمى من الشعب الليبي في هذه الظروف الحرجة وهو أن المثقفين والمفكرين والمهنيين والناشطين السياسيين والحقوقيين بعد أن تم تهميشهم في البحث عن الحل واتخاذ القرارات أصبحوا يعقدون الأمل فقط على دور جديد جدّي وفعّال للبعثة، غاب في السابق وتسبب في العجز عن تنفيذ ما اتفق عليه المتحاورون، وخاصة بسط الأمن، وتشكيل حكومة وحدة وطنية قوية وذات شرعية دستورية.

وقال باعثو الرسالة إنهم يثمنون اتفاق مجموعة 5+5 وإن حرس المنشآت النفطية يجب أن يبقى جزءًا من الجيش الوطني ويخضع لقيادته الموحدة، وتبقى علاقته بالمؤسسة الوطنية للنفط علاقة إدارية ولوجستية فقط مؤكدين على عدم الزج بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في أي تجاذبات سياسية، وإبقاء قطاع النفط كما نظمه قانون النفط للعام 1955، والقانون رقم 10 للعام 1979 بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.

وذكر مخاطبو وليامز عبر الرسالة المطولة أنه ورغم تحفظهم على طريقة اختيار أعضاء الحوار، إلا أنهم يعبرون عن ارتياحهم إزاء التحرك الأخير لبعثة الأمم المتحدة لوقف التدخلات الأجنبية والتوافق على خطوات عملية تؤدي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت.

وبيّن مخاطبو وليامز عبر الرسالة أن الليبيين يتطلعون إلى حل توافقي يرتكز على الاحترام الصارم لسيادة ليبيا، ووقف الاقتتال، ومغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب وأي قوات أجنبية للأراضي الليبية، والإفراج عن جميع أسرى الحرب وضحايا الاختفاء القسري، وحل جميع المجموعات المسلحة ونزع أسلحتها، وإدماج أفرادها في مؤسسات الدولة وفقا للقانون، وضمان حرية التنقل الآمن في جميع أرجاء البلاد، وتجريم لغة التحريض وبث الفرقة والأحقاد ومن يقف وراءها.

كما أكد الموقعون على الرسالة ضرورة المساواة التامة بين الليبيين دون أي تمييز متطلعين إلى أن تستثمر بعثة الأمم المتحدة التفاهمات التي تم التوصل إليها في برلين والقاهرة وبوزنيقة وجنيف على المستوى السياسي والعسكري والتشريعي، لجمع الليبيين بمختلف توجهاتهم، ودفعهم للتوافق على أساس دستوري، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، يكون مقرها في مكان آمن يمكن للجميع الوصول إليه.

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