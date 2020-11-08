ظاهرة مناخية نادرة في ليبيا.. قطع برد قطرها 20 سم

تطرق عدد من الباحثين، إلى أسباب عواصف وتساقط للبرد بأحجام كبيرة لم تسجل قط في ليبيا بعد تجاوز قطرها 20 سنتيمتر، وضربها العاصمة طرابلس ومصراتة قبل أيام، موضحة أن عاصفة رعدية عملاقة فوق جنوب البحر الأبيض المتوسط، ضربت طرابلس في 27 أكتوبر الماضي، مثلت مفاجأة لليبيين والعلماء بسبب تساقط حبات برد بحجم كرات «البولينغ» فضلا عن الرياح القوية والسيول الغزيرة. علما أن متوسط هطول الأمطار في طرابلس أقل من 11 بوصة سنويا.

وأوضح الباحثون، أن القطع الجليدية الهائلة قد تشكل رقماً قياسياً لأفريقيا، وتكون من بين أكبر أحجار البرد التي تم تصويرها على الإطلاق في جميع أنحاء العالم.

وقام الأستاذ المساعد بجامعة «آدم ميكيفيتش» في بولندا ماتيوز تاسزاريك، بتحليل صور أحجار البَرَد من الحدث لتقدير قطرها من 6.7 إلى 7.1 بوصات، مؤكدا أن البَرَد كان ضمن الفئة العملاقة التي يبلغ قطرها 6 بوصات أو أكبر.

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