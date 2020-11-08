الرئاسة التونسية: الشعب الليبي يستحق وضعًا أفضل مما هو عليه الآن بكثير

ليبيا – قال المتحدث باسم الرئاسة التونسية وليد الحجام أمس السبت إن المشاركين بمنتدى الحوار السياسي الليبي- الليبي، المرتقب انطلاقه الإثنين في تونس، سيتوصلون إلى اتفاق تاريخي يُنهي الأزمة الليبية ويُكرس الدور الإيجابي والمحوري للدبلوماسية التونسية في المنطقة.

الحجام أضاف في تصريحات له أن بلاده متفائلة بوصول هذا الملتقى إلى مخرجات تُمكّن الشعب الليبي من خارطة طريق واضحة المعالم، من انتخابات ومؤسّسات تستمد مشروعيتها من الشعب الليبي وتتفرغ للبناء وإعادة الإعمار، مضيفًا أن الشعب الليبي يستحق وضعًا أفضل مما هو عليه الآن بكثير.

ووصف الحجام الحوار الليبي المزمع بالمهم جدًا على مستوى مسار التسوية السياسية للأزمة في ليبيا، مؤكدًا أنه سيمثل تتويجًا لمسار طويل من المشاورات وتنسيق التعاون بين تونس والبعثة الأممية التي تتخذ من تونس مقرًا لها.