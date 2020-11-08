هذا ما قاله الزائدي بشأن حوار تونس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 November, 2020

قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدى إن المشاركين في حوار تونس سيوافقون على ما يمليه صغار موظفي السفارات.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “عجائب فبراير” يتابعون انتخابات الرئاسة الأمريكية، وينتظرون المبعوثة الأممية على ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أن تخرج لهم من جرابها من سيدير الأزمة الليبية في قادم الزمان.

وأضاف الزائدي “يتصارعون على من يحضر مؤتمر تونس وهم يدركون أنهم مجرد كومبارس ، سيبصمون في النهاية فقط على ما يمليه عليهم صغار موظفي السفارات” مردفا “العجيب أنهم مروا قبل خمس سنوات بنفس الزقاق الذي رسمه برناردينو ليون، لكن المشهد وقتها كان أكثر حبكا، فدام التفاوض الصوري سنتان كاملتان”.