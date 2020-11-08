غرفة أمن بنغازي تناقش آلية عمل تفكيك التنظيمات العسكرية المسلحة

أعلنت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، أنها عقدت اجتماعها الثاني بمقر الغرفة بمبنى إدارة الاستخبارات العامة، أمس برئاسة عبدالرازق الناظوري وعضوية كل من وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة ابراهيم بوشناف، و ونيس الشكري مدير أمن بنغازي، وعدد من المسؤولين.

وأوضحت الغرفة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم عقد الاجتماع لمناقشة مراجعة تنفيذ ما تم اتخاذه من إجراءات في الاجتماع السابق ، والاتفاق على وضع آلية عمل لتفكيك التنظيمات العسكرية المسلحة و إخلاء المقرات التي تحت سيطرتها، بالإضافة إلى مناقشة بناء قوة مشتركة عسكرية وأمنية لتنفيذ القرارات الصادرة عن الغرفة فيما يتعلق بإنفاذ القانون وسيادة العدالة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24