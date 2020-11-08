سياسيون ودبلوماسيون ومثقفون ليبيون يوجهون رسالة لـ ستيفاني وليامز

وجه سياسيون وحقوقيون ومثقفون ليبيون رسالة إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، مؤكدين فيها أن «الليبيين يتطلعون إلى حل توافقي للأزمة الليبية يرتكز على الاحترام الصارم لسيادة ليبيا ووحدتها، ووقف الاقتتال وتجريمه بين الأشقاء، ومغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب وأي قوات أجنبية الأراضي الليبية».

كما عبروا عن «ارتياحهم إزاء التحرك الأخير لبعثة الأمم المتحدة لوقف التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، وجمع الليبيين على طاولة المفاوضات من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، والتوافق على خطوات عملية تؤدي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، لإعادة توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء التنازع على الشرعية وما نتج منها من فوضى مؤسساتية وأمنية».

ووقع على الرسالة وزراء ونواب وسفراء ودبلوماسيون سابقون وناشطون بالمجتمع المدني ومثقفون وأكاديميون وصحفيون وأطباء، حيث طالب الموقعون على الرسالة بـ«أن أي التزامات يتضمنها التوافق الناتج من الحوارات يجب أن تكون قائمة على جدول زمني محدد ومتفق عليه لكل خطوة، ويتعهد جميع الأطراف باحترامه، ويضمن المجتمع الدولي تنفيذه بنزاهة وفي الموعد المحدد، وفرض عقوبات صارمة على من يعرقل تنفيذه».

كما أكدوا ضرورة «الإفراج عن جميع أسرى الحرب وضحايا الاختفاء القسري لدى كل الأطراف، وحل جميع المجموعات المسلحة ونزع أسلحتها، وإدماج أفرادها في مؤسسات الدولة وفقا للقانون، وضمان حرية التنقل الآمن في جميع أرجاء البلاد، وتجريم لغة التحريض وبث الفرقة والأحقاد ومن يقف وراءها، وتأكيد المساواة التامة بين الليبيين دون أي تمييز».

وثمّن سياسيون وحقوقيون ومثقفون ليبيون موقعون على الرسالة «اتفاق مجموعة 5+5 على وقف دائم لإطلاق النار مضمون دولياً، ونؤكد أن حرس المنشآت النفطية يجب أن يبقى جزءًا من الجيش الليبي ويخضع لقيادته الموحدة، وتبقى علاقته بالمؤسسة الوطنية للنفط علاقة إدارية ولوجستية فقط»، مؤكدين على «عدم الزج بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في أي تجاذبات سياسيه، وإبقاء قطاع النفط كما نظمه قانون النفط للعام 1955، والقانون رقم 10 للعام 1979 بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط».

-غدامس تعزز أمل المراهنة على حوار تونس.. وتحذير أميركي من «أصحاب المصالح الخاصة»

-وليامز تدعو المشاركين بملتقى تونس لاستغلال «الفرصة الفريدة»

كما طالبوا «بعثة الأمم المتحدة بأن تستثمر التفاهمات التي جرى التوصل إليها في برلين والقاهرة وبوزنيقة وجنيف على المستوى السياسي والعسكري والتشريعي، لجمع الليبيين بمختلف توجهاتهم، ودفعهم للتوافق على أساس دستوري، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، من مهنيين ذوي خبرة وكفاءة، ولا يتولون مناصب في السلطات القائمة، يكون مقرها في مكان آمن يمكن للجميع الوصول إليه، وتكون مهمتها الأساسية بسط الأمن ونزع السلاح، وفقاً لقرار المؤتمر الوطني العام رقم 53 لعام 2013، وقرار مجلس النواب رقم 7 لعام 2014، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية».

الموقعون على الرسالة الموجهة إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز.

1- د. ناجي جمعه بركات، وزير الصحة السابق، ومستشار أمراض مخ وأعصاب أطفال.

2- عبدالمنعم حسين اليسير، عضو المؤتمر الوطني سابقاً.

3- إبراهيم عمر الدباشي، مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة.

4- عمرو فتح الله فركاش، خبير استثمار ومصارف.

5- د. مفتاح عبدالسلام التومي، استشاري طب الأطفال.

6- أحمد جمعة أبوعرقوب، المتحدث باسم حراك هِمَّة شباب ليبيا 23 أغسطس.

7- نجيبة غيث استيتة، رئيس المؤتمر العام للتكتل المدني الديمقراطي، وعضو لجنة إدارة الحراك الوطني.

8- عثمان المناوي الحضيري، خبير قانوني في مجال النفط.

9- سعد محمد عقيلة آدم، مستشار سابق بالمحكمة العليا.

10- د. فريدة أبوالقاسم العلاقي، مستشارة قضايا التنمية الإنسانية والمجتمع المدني.

11- د. محمد سعد امبارك، رئيس التكتل المدني الديمقراطي.

12- عز الدين محمد العوامي، النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني السابق.

13- د علي عبدالسلام الترهوني، رئيس لجنة صياغة الدستور سابقاً.

14- د. عبدالله كنشيل، استشاري جراحة عامة.

15- سالمة أحمد الشعاب، نقيب الصحفيين والإعلاميين.

16- أحمد عبدالله المهدوي، أكاديمي ومحلل سياسي.

17- محمد عيسى المبشر، رئيس مجلس أعيان ليبيا.

18- تجمع لِمّْو الوطن.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا