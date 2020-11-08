وزير الخارجية الفرنسي يبحث الأزمة الليبية في القاهرة مع نظيره المصري

وصل مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، جان إيف لودريان وزير الشئون الخارجية الفرنسية، في زيارة رسمية لبحث الأزمة الليبية مع عدد من المسئولين المصريين.

وحسب بيان للخارجية المصرية فإن وزير الشئون الخارجية الفرنسية من المقرر أن يبحث القضايا الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك بين مصر وفرنسا وخاصة الأزمة الليبية فضلًا عن عملية السلام في الشرق الأوسط والتطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وذكر موقع وزارة الخارجية الفرنسية الرسمي ، أنه من المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لودريان بشكل خاص مع نظيره سامح شكري وزير الخارجية المصري.