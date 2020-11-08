العبيدي: فوز بايدن سيؤدي لتراجع النفوذ التركي في ليبيا

علق المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، اليوم الأحد، على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وتأثير ذلك على الملف الليبي ، قائلا إن الديمقراطيين لهم رؤية أخرى في علاقة أمريكا بالشرق الأوسط وستكون سياسة أمريكا أكثر فاعليه و ظهورا في الأزمة الليبية.

ورأى العببدي في تصريحات صحفية أن فوز بايدن سيؤدي إلى تراجع النفوذ التركي في ليبيا وفي الشرق الأوسط عموما، خاصة في إطار تسويات مرتقبة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها فرنسا وألمانيا، الغاضبتين من السلوك السياسي التركي.

ورجح العبيدي أن تكون الولايات المتحدة في عهد بايدن حاضرة بشكل عسكري مباشر في ليبيا، لأن الولايات المتحدة لن تصمت عن هذه العربدة التركية خاصة مع التململ داخل المنطقة، لافتا إلى أن تركيا ليست اللاعب الوحيد في المنطقة و الإدارة الأمريكية لا يمكن أن تدخل في صدام مع دول الخليج ومصر من أجل تركيا.

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