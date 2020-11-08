ليبيا الان

شركة الكهرباء «طرابلس» تناشد المواطنين بسداد الفواتير

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ناشدت الشركة العامة للكهرباء بطرابلس، المواطنين بسداد فواتير الكهرباء المستحقة عليهم، وذلك ضمانا لاستمرار تقديم الخدمة إليهم.

وقالت الشركة في منشور لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أخي المواطن. إن سدادك لفواتير الكهرباء دليل على وعيك وحرصك على استمرار الخدمة”.

وتعاني العاصمة طرابلس من انقطاعات متكررة للتيار الكهرباء بشكل يومي، نظرا لتعدد حالات سرقة كوابل الكهرباء من قبل العصابات المسلحة التي تسيطر على العاصمة.

وعُقِدَ يوم الاربعاء الموافق 04 نوفمبر 2020، الاجتماع الفني لشركة البريقة لتسويق النفط، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي بقاعة السرير بالعاصمة الليبية طرابلس، وبالربط عبر الدوائر المغلقة مع كل من مقر المؤسسة فرع بنغازي ورأس لانوف.

وتم التطرق إلى عمليات التزويدات من المحروقات والمشتقات وتوزيعها وتوفيرها في كل ربوع البلاد والسعات التخزينية للمنتجات النفطية رغم كل التحديات، بالإضافة الى عمليات تزويد محطات الكهرباء بالوقود وباقي المستهلكين، ونوقشت ايضاً المشاريع المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات، وفقا للبيان.

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التيار الكهربائي شركة الكهرباء طرابلس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هذا عندما يتوفر الامن والاستقرار والعمل يا كلب انت واياه تكاليف الكهرباء مسؤولية الدولة الفاشلة العميلة اللي فالحة في اعطاء المليارات للشركات التركية وسرقة المليارات من اموال الشعب ايها الكفار لعنة الله عليكم ما تتحشموش على وجوهكم وتطالبوا الناس الغلابة بدفع الكهرباء المقطوعة باستمرار لسنوات يا حيوانات….. الكهرباء تدفعها الدولة الفاشلة المجرمة الارهابية الكافرة…اتفوااا على دين ملتكم يا حيوانات

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  • قبل ما تجطوا كيدكم عالمواطن الليبي المغلوب على أمره وصاحب الاسرة ـ ليش ما أطالبوا تجار القطاع الخاص من تشاركيات بناء وورش ومصانع ومحلاات فالنوادي واسواق ومزارع ومدارس خاصة واستراحات وقصور …….!!!! ـ هاذوم الي اصحابهم الي الاولى ان يدفعوا فواتير كهربااء ـ مش اصحاب الدخل المحدود ومعاشات الضمان وضحايا الحرب ..!!!!!

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