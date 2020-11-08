شركة الكهرباء «طرابلس» تناشد المواطنين بسداد الفواتير

ناشدت الشركة العامة للكهرباء بطرابلس، المواطنين بسداد فواتير الكهرباء المستحقة عليهم، وذلك ضمانا لاستمرار تقديم الخدمة إليهم.

وقالت الشركة في منشور لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أخي المواطن. إن سدادك لفواتير الكهرباء دليل على وعيك وحرصك على استمرار الخدمة”.

وتعاني العاصمة طرابلس من انقطاعات متكررة للتيار الكهرباء بشكل يومي، نظرا لتعدد حالات سرقة كوابل الكهرباء من قبل العصابات المسلحة التي تسيطر على العاصمة.

وعُقِدَ يوم الاربعاء الموافق 04 نوفمبر 2020، الاجتماع الفني لشركة البريقة لتسويق النفط، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي بقاعة السرير بالعاصمة الليبية طرابلس، وبالربط عبر الدوائر المغلقة مع كل من مقر المؤسسة فرع بنغازي ورأس لانوف.

وتم التطرق إلى عمليات التزويدات من المحروقات والمشتقات وتوزيعها وتوفيرها في كل ربوع البلاد والسعات التخزينية للمنتجات النفطية رغم كل التحديات، بالإضافة الى عمليات تزويد محطات الكهرباء بالوقود وباقي المستهلكين، ونوقشت ايضاً المشاريع المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات، وفقا للبيان.