الصور: نحقق في قضايا لهدر أكثر من 800 مليون دولار في استثمارات غير مدرجة في الخارج

ليبيا – قال رئيس التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور إن عمليات متابعة ملفات الفساد بدأت منذ سنة ونصف، مؤكدًا وجود قضايا لدى المدعي العام الهولندي والسويسري وشركة ديلويت بخصوص المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي)، التي تستثمر أكثر من 65 مليار دولار بالخارج.

الصور وفي تصريح خاصّ لموقع “العربي الجديد” أمس السبت نوّه إلى وجود تعاون مع شركات دولية للمساعدة في التحقيق حول إهدار المال العام.

وأوضح أن أبرز القضايا التي يتم التحقق فيها هدر أكثر من 800 مليون دولار في استثمارات غير مدرجة في الخارج وتكبد خسائر أكثر من 530 مليون دولار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية