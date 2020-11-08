طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 November, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مبينا أن العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات حيث سجلت 382 حالة جديدة و129 حالة مخالطة من إجمالي 1078 إصابة جديدة جرى تسجيلها أمس السبت.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن جرى في جنزور تسجيل 32 حالة جديدة و 15 حالة مخالطة وفي زليتن سجلت 16 حالة جديدة و11 حالة مخالطة وفي مصراته سجلت 232 حالة مخالطة وفي مسلاته سجلت 4 حالات جديدة ومثلهم مخالطة وفي الجميل سجلت 8 حالات جديدة وفي بني وليد سجلت 23 حالة جديدة وفي قصر الأخيار سجلت 6 حالات جديدة وفي القره بوللي سجلت 5 حالة جديدة وفي سواني بن ادم سجلت 4 حالات جديدة وفي الزاوية المركز سجلت 74 حالة جديدة و 20 حالة مخالطة وفي ترهونة سجلت 8 حالات جديدة و 5 حالات مخالطة وفي سبها سجلت حالتين جديدتين وحالة واحدة مخالطة.

وأكد المركز أنه جرى في مرزق تسجيل حالة واحدة جديدة وفي الشاطئ سجلت حالة جديدة و4 حالات مخالطة وفي تازربو سجلت حالتين جديدتين وحالة واحدة مخالطة وفي المايه سجلت حالة واحدة جديدة وفي غريان سجلت 18 حالة جديدة وفي الخمس سجلت 10 حالات جديدة و 7 حالات مخالطة وفي سرت سجلت 15 حالة جديدة و13 حالة مخالطة وفي زلطن سجلت حالة واحدة جديدة وفي السائح سجلت 3 حالات جديدة وفي الجفرة سجلت حالتين جديدتين وفي النواحي الأربع سجلت حالة واحدة جديدة وفي الزاوية الغرب أيضا سجلت حالة واحدة جديدة وفي يفرن سجلت 4 حالات جديدة وفي العجيلات سجلت حالتين جديدتين وفي ظاهر الجبل سجلت حالة واحدة جديدة وفي الحرابة سجلت 3 حالات جديدة وفي السبيعة سجلت 5 حالات مخالطة وفي الجفارة سجلت حالة واحدة جديدة