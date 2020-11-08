الوطني لمكافحة الأمراض: 9 حالة وفاة و 1078 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عن تسجيل 9 حالات وفاة و 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 870 حالة للشفاء في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (3788) عينة موزعة على المختبرات، فقد تم فحص (1410) عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (1050) عينة، و من مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس (200) عينة، ومن مختبر بلدية سوق الجمعة (123) عينة، و من مختبر المركز المرجعي زليتن (65) عينة، و مختبر فرع المركز الوطني مصراته (486) عينة، و من مختبر فرع المركز الوطني سبها (36) عينة، و من مختبر فرع المركز الوطني سرت (78) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الزاوية (188) عينة، و من مختبر فرع المركز الوطني غريان (96) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني ترهونة (40) عينة، و من مختبر فرع المركز الوطني الكفرة (1) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني تازربو (14) عينة و من مختبر فرع المركز الوطني زواره (1) عينة.

وأشار المركز إلى أنه خلال الفحص تبين سلبية ( 2710 ) عينة و إيجابية (1078) عينة منهم (631) حالة جيدة و (447) حالة مخالطة.

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