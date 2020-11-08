«مكافحة الأمراض»: 1078 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 870 حالة ووفاة 9 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 07 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (244).

واستلم المركز عدد (3788) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1410) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1050) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (200) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (123) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (65) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (486) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (36) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (78) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (188) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (96) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (40) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (14) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (1) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2710) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (1078) عينة موجبة لفيروس كورونا (631 جديدة + 447 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 382 حالة جديدة

عدد 129 حالة مخالطة

2.جنزور

عدد 32 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

3.زليتن

عدد 16 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

4.مصراته

عدد 232 حالة مخالطة

5.مسلاته

عدد 4 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

6.الجميل

عدد 8 حالة جديدة

7.بني وليد

عدد 23 حالة جديدة

8.قصر الأخيار

عدد 6 حالة جديدة

9.القره بوللي

عدد 5 حالة جديدة

10.سواني بن ادم

عدد 4 حالة جديدة

11.الزاوية المركز

عدد 74 حالة جديدة

عدد 20 حالة مخالطة

12.ترهونة

عدد 8 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

13.سبها

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

14.مرزق

عدد 1 حالة جديدة

15.الشاطئ

عدد 1 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

16.تازربو

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

17.الماية

عدد 1 حالة جديدة

18.غريان

عدد 18 حالة جديدة

19.الخمس

عدد 10 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

20.سرت

عدد 15 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

21.زلطن

عدد 1 حالة جديدة

22.السائح

عدد 3 حالة جديدة

23.الجفرة

عدد 2 حالة جديدة

24.النواحي الأربع

عدد 1 حالة جديدة

25.الزاوية الغرب

عدد 1 حالة جديدة

26.يفرن

عدد 4 حالة جديدة

27.العجيلات

عدد 2 حالة جديدة

28.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة جديدة

29.الحرابة

عدد 3 حالة جديدة

30.السبيعة

عدد 5 حالة مخالطة

31.الجفارة

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 870 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 631 حالة في طرابلس

2.عدد 130 حالة في بني وليد

3.عدد 2 حالة في الخمس

4.عدد 10 حالات في القلعة

5.عدد 10 حالات في تازربو

6.عدد 10 حالات في الحرابة

7.عدد 9 حالات في صرمان

8.عدد 18 حالة في سرت

9.عدد 11 حالة في باطن الجبل

10.عدد 11 حالة في زليتن

عدد 15 حالة في غريان

12.عدد 13 حالة في مصراته

تفاصيــــــل الــــ ( 9 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في القلعة

2.عدد 2 حالة في صرمان

3.عدد 1 حالة في جادو

4.عدد 4 حالات في الزاوية المركز

عدد 1 حالة في مصراته

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 68117

2.الحالات النشطة : 27069