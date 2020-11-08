العاملون في قطاع النفط يطالبون “الوفاق” بتنفيذ قرار زيادة المرتبات

دعا عدد من العاملين في قطاع النفط، السبت، حكومة الوفاق غير المعتمدة ووزارة المالية التابعة لها بتنفيذ قرار زيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط بنسبة 67% الصادر في أكتوبر 2013، وذلك بعد ساعات من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن ارتفاع الإنتاج اليومي للنفط الخام لأكثر من مليون برميل.

من جانبه، قال عضو النقابة العامة للنفط، لؤي داود، إن النقابة ترى مناسبة المليون برميل فرصة لتجدد مطالبها لوزارة المالية والمجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بضرورة تنفيذ قرار زيادة المرتبات لصالح مستخدمي القطاع الذين سجلوا إنجازًا كبيرًا برفع الإنتاج بعد توقف دام 9 أشهر مشيرًا إلى أنهم بذلوا مجهودات كبيرة للتغلب عن المصاعب الفنية وسط خطر انتشار وباء كورونا.

وأكد داود أن النقابة قامت بمراسلة كافة الجهات طيلة الأشهر الماضية ولكن دون جدوى، موضحًا أن بعض مستخدمي قطاع النفط لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 5 أشهر بسبب تأخر صرف الميزانيات المخصصة للقطاع من قبل “الوفاق” .

وطالب داود، بضرورة سرعة صرف كافة المخصصات لمؤسسة النفط ليتسنى لها تعزيز نشاط الشركات وتطوير بنيتها التحتية وإتاحة الفرصة لشركات النفط بأن تقوم بتعاقدات التأمينات الصحية والشروع في تنفيذ مزايا العاملين في الموانئ والحقول الصحراوية والبحرية.

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