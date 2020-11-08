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السعيدي: البعثة خرجت عن الأهداف التي جاءت لأجلها

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الحوار السياسي المنتظم حالياً في العاصمة التونسية برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا سيفتح عددا من الأبواب التي سيكون من الصعب إغلاقها.

وبيّن السعيدي في تصريح لـ218 أن اختيار الأعضاء المشاركين من قبل بعثة الدعم الأممية جاء وسط ظروف غامضة معرباً عن مخاوفه من أن يكون الحوار عاملاً مساهماً في تمديد الأزمة وإطالة عمرها.

وأضاف عضو مجلس النواب في حديثه أن البعثة الأممية في ليبيا خرجت عن الأهداف التي جاءت لأجلها إلى ليبيا وهي الدعم والمساندة كما أنها ذهبت بعيداً عن الإعلان الدستوري الذي تسترشد به البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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