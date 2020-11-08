صباح جمعة: اتفاق «5+5» وطني بامتياز وتركيا تسعى لإفشاله

قالت عضو مجلس النواب، صباح جمعة، إن النظام التركي لن يتوقف عن الدعم الذي يقدمه إلى حكومة الوفاق، ولن يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في جنيف.

وأضافت جمعة، في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن تركيا منزعجة من الاتفاق العسكري بين الليبيين، معتبرة أن الاتفاق “وطني بامتياز”، الأمر الذي دفع أنقرة لإفشاله.

وطالبت المجتمع الدولي إذا كانت لديه الرغبة الحقيقية في الاستقرار بليبيا أن يكبح جماح تركيا ويمنع تدخلها في الشأن الليبي حتى يتمكن أبناء الشعب الواحد من العيش باستقرار داخل بلادهم.