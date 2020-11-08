توزيع حالات كورونا في ليبيا.. طرابلس تتصدر الإصابات والشفاء

حلت طرابلس في صدارة المدن الليبية الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بها 511 حالة ضمن حصيلة إجمالية بلغت 1078 إصابة أحصاها في عموم ليبيا، فيما توزعت الحالات في العاصمة بين 382 حالة جديدة، و129 مخالطة.

وبحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، سجلت جنزور 32 حالة جديدة، و15 مخالطة، وزليتن 16 إصابة جديدة و11 مخالطة، وفي مصراتة تم تسجيل 232 حالة مخالطة، وفي مسلاتة 4 حالات جديدة ومثلها لمخالطين، وفي الجميل 8 حالات جديدة، وفي بني وليد 23 حالة جديدة،.

ليبيا تسجل 1078 إصابة بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة

كما أحصى المركز 6 حالات جديدة في قصر الأخيار، وفي القرة بوللي 5 حالة جديدة، وفي سواني بن آدم 4 حالة جديدة، وفي الزاوية المركز 74 حالة جديدة، و20 حالة لمخالطين.

وفي ترهونة تم تسجيل 8 حالات جديدة و5 حالات مخالطة ، وفي سبها حالتين جديدتين وحالة مخالطة، وحالة جديدة في مرزق، والشاطئ حالة جديدة و4 حالات مخالطة، كما تم تسجيل حالتين جديدتين وحالة مخالطة، وحالة جديدة في الماية، وفي غريان 18 حالة جديدة، بينما في الخمس تم تسجيل 10 حالات جديدة، و7 حالات مخالطة .

ووفق البيان تم تسجيل 15 حالة جديدة و13 مخالطة في سرت، وحالة في زلطن، و3 بالسائح، وحالتين جديدتين بالجفرة، وحالة جديدة في النواحي الأربع، وحالة جديدة في الزاوية الغرب، و4 حالات جديدة في يفرن، وحالتين جديدتين في العجيلات، وحالة جديدة في ظاهر الجبل، و3 حالات جديدة في الحرابة، و5حالات مخالطة في السبيعة، وحالة جديدة في الجفارة.

في سياق متصل تصدرت طرابلس، المدن الليبية في حالات الشفاء بعدما سجلت 631 حالة شفاء من أصل 870 حالة تم تسجيلها في عموم ليبيا.

وتوزعت باقي حالات الشفاء بـ130 حالة في بني وليد، وحالتين في الخمس، و10 حالات لكل من القلعة، وتازربو، والحرابة، و9 حالات في صرمان، و18 حالة في سرت، و11 حالة لكل من باطن الجبل، وزليتن، كما تم تسجيل 15 حالة شفاء في غريان، و13 حالة في مصراتة.

وتوزعت حالات الوفاة التسعة في ليبيا أمس، بين القلعة وجادو ومصراتة بحالة لكل منها وحالتين في صرمان، و4 حالات في الزاوية المركز.

ووفق البيان ارتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور المرض في ليبيا، إلى 68117 حالة، منها 27069 ما زالت نشطة، بينما تعافى 40119 شخصا، وسجلت الوفيات 929 حالة.

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