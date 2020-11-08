سرت تستعد لاستقبال لجنة العشرة

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، اجتماعا مع عضو المجلس عبد العالى هيبلو ومدراء فروع شركات المياة والصرف الصحي والخدمات العامة للنظافة و هاتف ليبيا وخدمات المراكز الادارية ولجنة الازمة بشركة كهرباء سرت، متابعة أخر المستجدات الخاصة باستضافة للمدينة لاجتماع لجنة العشرة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاجتماع ناقش سبل تذليل كافة المعوقات التى تواجه الاجتماع إضافة الى بحث ملف الاحتياجات و المختنقات التى تواجه كافة الشركات الخدمية.

وأشار المكتب إلى أنه تم مناقشة سبل حل المشاكلات التى تعوق عمل الشركة العامة لخدمات المراكز الادارية بسرت والشركة العامة لخدمات النظافة وخاصة مشاكل تأخر مرتبات العاملين فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24