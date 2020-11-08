وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق يتسلم مهامه

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 November, 2020

تسلم وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات عبدالرحمن عمير مهامه اليوم الاحد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن عمير عقد أولى اجتماعاته التي ضمت مدير إدارة الشؤون الطبية، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، مدير إدارة الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي، مدير إدارة التفتيش والمتابعة، مدير إدارة الطوارئ الصحية.

ويهدف الاجتماع لمناقشة بعض الأمور العالقة بوزارة الصحة والمتعثرة والعاجلة ودراسة الحلول الممكنة بخصوصها.

ومن المقرر أن يجتمع وكيل الوزارة فور انتهاء هذا الاجتماع بالقائمين على جهاز الإمداد الطبي، لجنة المشتريات بالمجلس الرئاسي، لجنة العطاء العام ولجنة العطاءات بالوزارة، مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة.