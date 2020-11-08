«درنة» تبحث كيفية مواجهة الموجة الثانية لـ«كورونا»

ناقشت القيادات الطبية بمدينة درنة، صباح اليوم الأحد، الاستعدادات لمواجهة الموجة الثانية المرتقبة من فيروس كورونا «كوفيد 19» وسبل التعامل مع الأمر.

وضم الاجتماع مدير إدارة الخدمات الصحية درنة ورئيس مكتب الأمراض السارية أحمد الحاج ومدير الرعاية الصحية الأولية لمناقشة الاستعدادات لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

كما ناقش الحاضرون الإمكانيات المتوفرة والعراقيل والمشاكل التي تواجه القطاع الطبي بالمدينة والحلول المثلى للتعامل مع العراقيل لتقديم خدمة طبية أفضل.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن اليوم الأحد، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 07 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (244).

وأكد المركز، تسجيل 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وشفاء 870 حالة، فضلا عن تسجيل وفاة 9 أشخاص ممن ثبت إصابتهم بالفيروس.