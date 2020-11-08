السعيدي : تركيا لن تقبل باتفاقات اللجنة العسكرية الليبية خوفا على مصالحها

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي، اليوم الأحد، أن تنظيم الإخوان الإرهابي هو العنوان الحقيقي للفوضى في ليبيا.

وقال السعيدي، في تصريحات صحفية إن تركيا برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الداعم لجماعة الإخوان، لن تقبل باتفاقات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، التي تشدد ضرورة وقف إطلاق النار.

وأوضح السعيدي أن الحكومة التركية أفلست وتبحث عن مصدر حقيقي لتمويلها وهو ليبيا، مُتهمًا المجتمع الدولي بدعم الفوضى المتواجدة في الأراضي الليبية تحت رعاية أنقرة.

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