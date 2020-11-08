“الواحة” تعلن تشغيل ضواغط الغاز بمحطات النفط

أعلنت شركة الواحة للنفط مساء يوم السبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي عن بدء تشغيل ضواغط الغاز بمحطات النفط الخام.

ويأتي ذلك ضمن المساعي في الرفع من جاهزية المرافق الإنتاجية والخدمة، حيث أكدت الشركة أنه تم تشغيل أول ضواغط الغاز بمحطة “الدفة الشمالية” بعد توقف دام 10 أشهر.

وأشارت الواحة إلى أن تشغيلها سيسهم في تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز لتشغيل توربينات الكهرباء في حقل الواحة، وتوقعت الشركة أن يتم تشغيل ضواغط الغاز الأخرى بغضون أيام قليلة، الأمر الذي يؤدي إلى رفع معدلات الإنتاج وذلك بحسب الأقسام المختصة.

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