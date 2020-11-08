ميناء طرابلس على موعد مع 3 سفن تجارية

أعلنت الشركة الليبية للموانئ عن توقع وصول 3 سفن تجارية إلى ميناء طرابلس البحري.

وأشارت الشركة في تقريرها لحركة السفن إلى وصول السفينة “جي بي سبيرت” التابعة للوكيل الملاحي الروبيان للتوكيلات الملاحية اليوم الأحد، حاملة على متنها 3500 طن من الإسفلت.

ويترقب الميناء وصول سفينة الإسمنت “أمير بي” التابعة للوكيل الملاحي أمل ليبيا يوم غد الاثنين محملة بـ7800 طن من الإسمنت المكيس.

ومن المتوقع أن يستقبل الميناء سفينة نقل الحاويات “كارينا” يوم غد والتي تتبع الوكيل الملاحي أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها 270 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

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