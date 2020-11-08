مصر: نخطط لإنشاء خط قطارات يصل حتى مدينة بنغازي الليبية

أكد وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، أن الدولة المصرية تخطط لإنشاء العديد من خطوط السكك الحديد، ومنها إنشاء خط قطار يربط مدينة مرسى مطروح المصرية بمدينة بنغازي في ليبيا، وذلك ضمن عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها وزارة النقل المصرية.

وقال الفريق كامل الوزير، في مؤتمر صحفي تابعته «الساعة24» إنه تم تحديد عدد من مشروعات النقل السككى التى يمكن التعاون فيها مع المستثمرين لتنفيذها بنظام الإنشاء – التشغيل – نقل المشروع لملكية الدولة ( BOT ).

وأضاف الوزير المصري أن من بين هذه المشروعات، إنشاء خط سكة حديد «مرسي مطروح – ميناء جرجوب»، وخط «مرسي مطروح – سيوة» وخط «مطروح – السلوم بنغازي بليبيا»، وكذلك إنشاء خط سكة حديد «أسوان – توشكي – وادي حلفا بالسودان».

وواصل أنه ضمن المشاريع الاستثمارية الواعدة للدولة المصرية سيتم إعادة تأهيل خط سكة حديد أبو طرطور – قنا – سفاجا – الغردقة، وإنشاء خط سكة حديد الروبيكي – العاشر – بلبيس وربطه مع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان.

وأشار إلى إنشاء خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – رفح مروراً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومده مستقبلاً لمدينة طابا)، بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد يربط ميناء غرب بورسعيد حتى ميناء أبوقير بالإسكندرية مروراً بدمياط والمنصورة الجديدة.

ولفت إلى أنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم مع أحد المستثمرين لتنفيذه بنظام BOT أثناء فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل Trans MEA .