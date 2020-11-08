تمديد فترة قبول ملفات الترشح للمجالس البلدية بطرابلس المركز والزاوية الغرب إلى 17 نوفمبر

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن تمديد فترة قبول ملفات المترشحين لعضوية المجالس البلدية في طرابلس المركز والزاوية الغرب، إلى الثلاثاء 17 نوفمبر الحالي.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة اليوم، يتم استلام ملفات الترشح من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا بمقار اللجان الفرعية المعنية.

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وشددت اللجنة على ضرورة التزام كل مرشح بالإجراءات الاحترازية، ضد جائحة كورونا، إذ لا يتم استلام أي ملف لم يلتزم صاحبه بهذه الاجراءات.

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