المنصوري: هذا الإجراء يخالف قواعد العمل الديمقراطي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 November, 2020

جدد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري التأكيد على أن مشروع الدستور أعدته هيئة منتخبة وأن فتح الأبواب أمام تقويضه مخالفا لأبسط قواعد العمل الديمقراطي وتهديدا للاستقرار وإرساء لقاعدة عدم احترام هيبة الدولة من خلال عدم الاكتراث بقوانينها بحجة تلبية رغبات فئة من الشعب.

وقال المنصوري في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بررت في لقاء تلفزيوني “استبعاد أعضاء الهيئة التأسيسية من حضور النقاش حول المسار الدستوري بالقول أن البعثة لا تعاني من نقص في الخبرات حول الدستور من أعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب دون الإشارة إلى أن هذا المشروع أعدته هيئة منتخبة وأنجزته وهو ملكَ لكل الليبيين وأن فتح الأبواب أمام تقويضه مخالفا لأبسط قواعد العمل الديمقراطي وتهديدا للاستقرار وإرساء لقاعدة عدم احترام هيبة الدولة من خلال عدم الاكتراث بقوانينها بحجة تلبية رغبات فئة من الشعب وقد أثبتت الانتخابات الأمريكية ذلك أن 70مليون سينصاعون ل 74مليون التي تعد كافية لانتخاب المرشح الديمقراطي جون بايدن رغم تقارب الأصوات.