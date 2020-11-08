مستشفى الهواري يسجل 53 إصابة بفيروس كورونا في أكتوبر

أعلن مستشفى الهواري ببنغازي، عن تسجيل 53 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر أكتوبر الماضي، منها 13 حالة إصابة مازالت ضمن نزلاء المستشفى.

وبحسب مدير مكتب الإعلام بالمستشفى، هاني العريبي، في بيان اليوم، فإن حالات الشفاء ضمن هذه الحالات وصلت إلى 25 حالة، بينما وصلت الوفيات إلى 15 حالة.

وشدد العريبي على تقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية الصحية، للحالات المصابة الموجودة في المستشفى حتى الآن.

محمد زيو مديرا جديدا لمستشفى الهواري ببنغازي

وفي مطلع نوفمبر الحالي، قرر وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، تعيين الدكتور محمد زيو، مديرا جديدا لمستشفى الهواري ببنغازي.

وبحسب مدير مكتب الإعلام بالمستشفى هاني العريبي، تولى زيو مهام عمله ومنصبه كمدير عام للمستشفى اليوم.

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