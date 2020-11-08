الداخلية تعلن رفع حالة الاستعداد نتيجة هطول الأمطار

أهابت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية بالمواطنين سائقي المركبات الآلية داخل المدن والمتنقلين خارجها، إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر خلال استخدامهم للطرقات العامة، وذلك بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار.

وأعلنت الوزارة رفعها لحالة الاستعداد في كافة أقسام هيئة السلامة الوطنية والنجدة والمرور والتراخيص بالمديريات، على أن تبقى هيئة الشرطة على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي طارئ، مع الالتزام التام بتسهيل حركة السير في الشوارع والميادين العامة، التي تأمل الوزارة أن لا تكون الحركة فيها من قبل المواطنين إلا للضرورة، وذلك من أجل سلامة الجميع.

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