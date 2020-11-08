البعثة الأممية: حادثة اعتقال مواطنين من المنطقة الشرقية بمطار معيتيقة تهدف إلى تخريب جهود حسن النية

ليبيا – رحّبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان لها اليوم الأحد بقرار هيئة الطيران المدني الصادر في الرابع من شهر نوفمبر الجاري بالسماح باستئناف الرحلات الجوية لجميع مطارات المنطقة الجنوبية الليبية.

البعثة أشارت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن هذا القرار هو نتاج الثقة التي بنيت نتيجة اتفاق وقف إطلاق النار في الـ23 من شهر اكتوبر الماضي ومتابعة محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في غدامس في الـ 2-4 من شهر نوفمبر الجاري.

وقال البيان: “نتابع بقلق بالغ أنه بين 1 و5 نوفمبر اعتقلت جماعات مسلحة تعسفًا مواطنين من الشرق الذين سافروا إلى طرابلس تم متابعة شخص واحد على الأقل إلى وجهته في طرابلس ثم القبض عليه ويزعم أن آخرين اعتقلوا في المطار عند وصوله”.

وأكدت البعثة أن جميع المواطنين الليبيين لهم الحق في حرية التنقل وأن أي تجاوز غير قانوني لهذا الحق يعد انتهاكًا خطيرًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي.

البعثة الأممية رأت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخريب جهود حسن النية لجمع الليبيين بعد اتفاق وقف إطلاق النار، داعية إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفًا مع حرية التنقل مع الاحترام الكامل لجميع الليبيين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية