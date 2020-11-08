السعيدي: نخشى بأن يكون ملتقى الحوار السياسي في تونس عاملًا مساهمًا في تمديد الأزمة وإطالة عمرها

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الحوار السياسي المنتظم حاليًا في العاصمة التونسية برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا سيفتح عددًا من الأبواب التي سيكون من الصعب إغلاقها.

السعيدي أوضح في تصريح لقناة “218” أن اختيار الأعضاء المشاركين من قبل بعثة الدعم الأممية جاء وسط ظروف غامضة، معربًا عن مخاوفه من أن يكون الحوار عاملًا مساهمًا في تمديد الأزمة وإطالة عمرها.

وأشار إلى أن البعثة الأممية في ليبيا خرجت عن الأهداف التي جاءت لأجلها إلى ليبيا، وهي الدعم والمساندة؛ كما أنها ذهبت بعيدًا عن الإعلان الدستوري الذي تسترشد به البلاد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية