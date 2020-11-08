«حويلي»: نتائج مسحات «كورونا» للمشاركين في «حوار تونس» سلبية

أكد عضو المجلس الاستشاري عبدالقادر حويلي، أن نتائج المسحة الخاصة باكتشاف الإصابة بفيروس كورونا، جاءت سلبية لكافة المشاركين في حوار تونس، بحسب قوله.

وقال حويلي في تصريحات صحفية: “إن كافة نتائج مسحة فيروس كورونا لجميع الأعضاء المشاركين في ملتقي الحوار الليبي في تونس سالبة، ومن المقرر عقد البرنامج المعد للجلسات في موعده المحدد”، وفقا لحديثه.

وكان المشاركون في جلسة الحوار السياسي الليبي المرتقبة التي ستقام غدا الاثنين، قد وصلوا أمس السبت، إلى “قمرت” بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أن الحوار الليبي-الليبي الذي ستحتضنه تونس في التاسع من نوفمبر “يُعد خطوة مهمة ومفصلية”.

وتستضيف تونس غدا الاثنين، جولات الحوار السياسي الليبي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، بينما تشدد تونس على أن دورها ينحصر في تسيير عقد المحادثات وعلى التزامها بالحياد بين فرقاء النزاع في جارتها ليبيا.

واستكملت تونس التحضيراتِ اللوجستية والأمنية لإنجاح جلسات الحوار الليبي. ويستمر التنسيق التونسي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الراعية لإعلان برلين.