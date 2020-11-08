«مكافحة الأمراض» يعلن عن بدء تطعيم الأنفلونزا الموسمية 16 نوفمبر

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن بدء تطعيم الأنفلونزا الموسمية، يوم 16 نوفمبر الحالي.

وأصدر المركز تعميما اليوم، على مشرفي برنامج التطعيمات بمناطق ومدن ليبيا، من خلال مديري إدارات الخدمات الصحية بالمناطق والمدن، ومديري مكاتب الرعاية الصحية، استعداداً لتنفيذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية للعام 2020.

ولفت المركز إلى أن الفئات المستهدفة بالتطعيم هم العاملون الصحيون والنساء الحوامل، وكبار السن أكثر من 60 سنة، و الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل (مرض السكري، وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض القلب، وأمراض الجهاز العصبي ، أمراض جهاز الدوري و الكُلى).

وشدد المركز على ضرورة الإعلان عن الفئات المستهدفة ومواقع التطعيم وزمن التنفيذ محلياً بالمناطق والمدن، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية التي تضمن نجاح البرنامج، مع ضرورة العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد، بما يضمن سلامة المستهدفين والعاملين الصحيين كما شدد على موافاة إدارة التطعيمات بالمركز بتقرير مفصل عن العمل اليومي لمواقع التطعيم.

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