“مركزي البيضاء” يصرف مرتبات شهر أكتوبر

أعلن مسؤول قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، رمزي الآغا، أن المصرف قام بتسييل مرتبات شهر أكتوبر للعام الحالي، للعاملين بالقطاع الحكومي التابع للحكومة الليبية، وصندوق التضامن الاجتماعي.

وأفاد الآغا في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، بأن المصرف قام بتسييل المرتبات في حساب وزارة المالية بمصرف ليبيا المركزي.

ويعمل في القطاع العام في ليبيا أكثر من 1,8 مليون موظف، موزعين على مؤسسات الدولة المموّلة من الخزانة العامة.

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