ليبيا الان

“مركزي البيضاء” يصرف مرتبات شهر أكتوبر

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مسؤول قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، رمزي الآغا، أن المصرف قام بتسييل مرتبات شهر أكتوبر للعام الحالي، للعاملين بالقطاع الحكومي التابع للحكومة الليبية، وصندوق التضامن الاجتماعي.

وأفاد الآغا في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، بأن المصرف قام بتسييل المرتبات في حساب وزارة المالية بمصرف ليبيا المركزي.

ويعمل في القطاع العام في ليبيا أكثر من 1,8 مليون موظف، موزعين على مؤسسات الدولة المموّلة من الخزانة العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك