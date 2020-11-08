عقوب يأمر جميع المستشفيات برفع حالة التأهب إلى القصوى جراء السيول

أصدر وزير الصحة، سعد عقوب، تعليماته العاجلة لكافة أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات العامة والقروية والتعليمية والأجهزة التابعة للقطاع برفع حالة التأهب القصوى تحسبا لأي طارئ، ولتلبية النداء في أي ظرف أو حدث لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة في جميع المستشفيات خلال فترة الأمطار.

وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والأوضاع الطارئة في البلاد جراء السيول الناجمة عن الأمطار، مشددا على ضرورة أخذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية الواجب اتخاذها عند حدوث سيول فى بعض المناطق.

كما دعا جميع المواطنين للتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق.

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