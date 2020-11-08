بلومبرج: إنتاج ليبيا من النفط يتخطى مليون برميل يوميًا

نشرت وكالة بلومبرج المتخصصة في التحليلات السياسية والاقتصادية تقريرا تحدث عن تحسن إنتاج ليبيا من النفط، وقالت عززت ليبيا إنتاجها النفطي إلى أكثر من مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل علامة فارقة للبلد الواقع في شمال إفريقيا بعد الحرب الأهلية التي تسببت في تعطل صناعة الطاقة بها.

وزادت ليبيا العضوة في منظمة أوبك -صاحبة أكبر احتياطي نفط في أفريقيا- الإنتاج في الأسابيع الستة الماضية وسط هدنة بين القوات العسكرية المتناحرة. وكانت تضخ 800 ألف برميل يوميًا الأسبوع الماضي ، وقالت مؤسسة النفط الوطنية الحكومية إن الإنتاج يتجاوز الآن مستوى المليون برميل. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى المعلم منذ أوائل يناير.

عودة ليبيا – كانت تنتج أقل من 100 ألف برميل يوميًا في أوائل سبتمبر – قد فاجأت تجار النفط وأدت إلى إضعاف الأسعار تمامًا كما أدى تجدد الإغلاق بسبب فيروس كورونا في أوروبا والحالات المتسارعة في الولايات المتحدة إلى خنق استخدام الطاقة. ونزل خام برنت القياسي 40 بالمائة هذا العام وهبط 3.6 بالمائة إلى 39.45 دولار للبرميل يوم الجمعة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي في بيان إن سرعة تعافي النفط الليبي “إنجاز ضخم”. ومع ذلك قالت المؤسسة إنها تواجه “صعوبات مالية كبيرة للغاية” ، مما يجعل من الصعب إصلاح منشآت النفط المتداعية والمتضررة.

كما حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من أنها قد لا تكون قادرة على الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية لأن “بعض الكيانات” كانت تحاول تعجيل جهودها. بينما تجتمع الأطراف المتحاربة في ليبيا هذا الشهر لتشكيل حكومة وحدة لا يزال هناك الكثير من الخلاف بينهم ولا يوجد ضمان بأنهم سيتوصلون إلى اتفاق سلام دائم.

ومع ذلك فإن البراميل الليبية الإضافية التي تغرق السوق تعد تعقيدًا غير مرحب به “لأوبك +” -تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين مثل روسيا- وكان من المقرر أن تزيد المجموعة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا في يناير كجزء من خطة لتخفيف التخفيضات التي بدأت في مايو في ذروة الوباء. لكنها قد تضطر إلى التأخير مع تعرض أسعار الخام لضغوط مرة أخرى.

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في مقابلة في 31 أكتوبر إن ليبيا تهدف ضخ 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول بداية عام 2021. وأضاف صنع الله أنه على الرغم من أن الصراع قد أعفيها من تخفيضات إنتاج أوبك + ، فإن الدولة العربية ستنسق مع الأعضاء الآخرين. حتى الآن لم يكن هناك ما يشير من أوبك + إلى أن ليبيا يجب أن تفقد إعفاءها.