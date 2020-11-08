المجلس التسييري البيضاء يقرر تحديد عطلة وفرض حظر تجول جزئي

أصدر المجلس التسييري لبلدية البيضاء وبالتعاون مع مديرية الأمن، قرارا يقضي بفرض حظر تجول جزئي داخل البلدية لضمان سلامة المواطنين من الحوادث، وذلك على خلفية الفيضانات التي شهدتها المدينة يوم السبت.

واعتبر المجلس في قرار له يومي الأحد والإثنين عطلة رسمية في كافة أرجاء المدينة، مستثنيا بعض الجهات الخدمية؛ ومشيرا إلى أنه كلف جهاز الحرس البلدي في الجبل الأخضر بإغلاق كافة المحلات التجارية بمختلف أنواعها والمحلات التجارية الكبرى، والسماح بفتح المخابز وبعض المحلات التجارية بالحد الأدنى في كافة أنحاء البلدية.

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