أول تعليق أممي على “اعتقال” مواطنين بمعيتيقة قادمين من بنينا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار هيئة الطيران المدني الصادر يوم 4 نوفمبر والذي يقضي بالسماح باستئناف الرحلات الجوية إلى جميع المطارات في المنطقة الجنوبية.

ولفتت البعثة في بيان لها إلى “اعتقال عدد من الأفراد من الشرق الذين سافروا إلى طرابلس بشكل تعسفي من قبل الجماعات المسلحة”، مشيرة إلى أنها تُتابع هذه الواقعة بقلق.

وحول تفاصيل عمليات القبض، أوضح البيان أنه “تمت متابعة شخص واحد على الأقل إلى وجهته في طرابلس ثم تم القبض عليه، وزعم أنه تم القبض على آخرين في المطار عند وصولهم”.

وأضافت: “هذه الإجراءات تهدف إلى تخريب جهود الجمع بين الليبيين”، مضيفة أن “قرار استئناف الرحلات هو نتاج الثقة التي تم بناؤها نتيجة لاتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار ومحادثات المتابعة للجنة العسكرية المشتركة في غدامس في 2-4 نوفمبر”.

ودعت البعثة الأممية في ليبيا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيا مع احترام حرية الحركة لجميع الليبيين بالكامل.

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