ليبيا الان

شركة الواحة للنفط تعلن استمرار تعليق العمل في مواقعها بطرابلس وبنغازي

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت شركة الواحة للنفط، استمرار تعليق العمل في مواقع الشركة في طرابلس وبنغازي لمدة إسبوعين إضافيين اعتبارا من 8 نوفمبر2020م ، وفقآ لما تم إقراره سابقآ وبالحد الأدنى من المستخدمين.

وبحسب إيجاز صحفى للشركة، يقتصر العمل على من يتم استدعائهم من قبل المدراء وللحاجات الضرورية بالعمل ، كما يطلب من كل المستخدمين عدم زيارة المقرات المذكورة لأي سبب كان وفي حال الضرورة يتم التواصل مع مندوبي الإدارات المخصصين لذلك من قبل كل إدارة كما نأمل من الجميع التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك