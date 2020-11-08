ثابت: رئيس الحكومة وجه تعليماته بحل مشاكل الفيضانات في مدينة البيضاء

أكد عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء عبد المطلب ثابت تواصله مع رئيس الحكومة عبد الله الثني بشأن الأوضاع التي تمر بها البيضاء والجبل الأخضر، بعد موجة أمطار نتج عنها إغلاق تام في الشوارع الرئيسية والفرعية وكثير من الأضرار المادية جراء السيول.

وحسب منشور للنائب ثابت على حسابه بفيسبوك فقد شرح لرئيس الحكومة خطورة الوضع الحالي بمدينة البيضاء مع ضرورة وضع حلول عاجلة ودائمة لتفادي هذه المشاكل كليا.

مشيرا إلى إصدار الثني تعلمياته العاجلة بتكليف رئيس هيئة الموارد المائية بحل مشاكل المدينة، مع التأكيد أن تكون الحلول جذرية ونهائية، بالإضافة إلى تسخير كافة إمكانيات شركات المياه والصرف الصحي وهيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية في سبيل ذلك.

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