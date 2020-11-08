وزير الخارجية المصري: ليس لنا أطماع في ليبيا

قال سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، إن موقف مصر ثابت لا يتغير بالنسبة للأزمة الليبية، مشيرا الى أن الحل لابد أن يكون ليبيا ليبيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك اليوم فى القاهرة مع جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، إنه منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى الخط الاحمر فى ليبيا ساعد ذلك على تهدئة الوضع العسكرى.

وأوضح أن المبعوث الأممى يعمل على الحوار الليبى ليبيى وتقريب وجهات النظر .. وسدد على أنه لا هناك مجال للعمليات الإرهابية والتدخلات الخارجية فى ليبيا والشعب الليبى قادر على أن يخرج ليبيا من هذه الأزمة وفقا لإعلان القاهرة واتفاق الصخيرات حتى الوصول لانتخابات نزيهة لمن يوضع الثقة من الشعب الليبى.