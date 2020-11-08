«الصليب الأحمر» تبدأ توزيع بطاقات مصرفية على 470 أسرة نازحة في بنغازي

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدء توزيع بطاقات مصرفية على أكثر من 470 أسرة نازحة في مدينة بنغازي، من اليوم وعلى مدى الأسبوع الجاري، في إطار برنامج التحويل النقدي.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، إنها مستمرة في دعمها النازحين الذين أجبرهم النزاع على ترك أرزاقهم ومصادر عيشهم، ويواجهون الآن صعوبات متزايدة في توفير لقمة العيش بسبب النزاع، والنزوح، وجائحة كوفيد-19.

ولفتت إلى أن توزيع البطاقات يأتي بالتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية والهلال الأحمر الليبي، مؤكدة أن برنامج التحويلات النقدية يساعد العائلات على تغطية جزء من مصاريفهم اليومية بطريقة مرنة، وقد تستخدمها في تغطية جزء من تكاليف الغذاء والماء، أو اللباس، أو الإيجار، أو الطبابة أو حتى مصاريف التعليم.

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