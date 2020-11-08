النويري: الشعب مصدر السلطات هو من يقرر مصيره ولا نيابة عنه في ذلك

ليبيا – قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري إن سلامة الحل من بين الحلول المطروحة اليوم، هو الاستفتاء على مشروع الدستور؛ رغم كل ما وصفها بـ” الدسائس ” الداخلية والخارجية التي تحاك ضده.

النويري أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الاستفتاء على مشروع الدستور هو اختصار للوقت والجهد، وبه يتم المحافظة على البلاد من كل المخاطر وقطع الطريق عن كل التدخّلات الخارجية من أي طرف كان.

ولفت إلى أن الشعب مصدر السلطات هو من يقرر مصيره ولا نيابة عنه في ذلك، مؤكدًا على أن الاستفتاء على مشروع الدستور حق أصيل للشعب، ونظام الاستفتاء المطروح بالدوائر ضمانة جغرافية إضافية عادلة لمرور مشروع الدستور.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية